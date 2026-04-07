Αθήνα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από τον Άγιο Παντελεήμονα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, μετά την εξαφάνιση 14χρονου, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού: Στις 6/4/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε ο Ισμαήλ Μοχάμαντ(ον.) Μοραντί(επ.), 14 ετών, αφγανικής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 7/4/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ισμαήλ Μοχάμαντ(ον.) Μοραντί(επ.) έχει ύψος 1,45μ. και βάρος περίπου 50 κιλά. Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ήμερα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρη μπλούζα, γκρι παντελόνι φόρμας και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

