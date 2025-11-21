Αθήνα: Πεζός παρασύρθηκε από μηχανή στην Κηφισίας
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευήςστη Λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους.
Το τροχαίο συνέβη όταν μια μηχανή παρέσυρε πεζό επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.
Όπως αναφέρει το newsit.gr, και οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Έχουν τραύματα στο κεφάλι και στον λαιμό.
Λόγω του τροχαίο ατυχήματος, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία.
