Αθήνα: Πέντε συλλήψεις μετά από επεισόδιο οδηγών – 30χρονος επιτέθηκε με κατσαβίδι σε 27χρονο

Συνελήφθησαν πέντε άτομα έπειτα από επεισόδιο μεταξύ οδηγών που σημειώθηκε στο Ίλιον και κατέληξε σε τραυματισμό ατόμου στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το επεισόδιο ξεκίνησε στην Θηβών, στο ύψος της οδού Πρωτεσιλάου, όταν 30χρονος οδηγός, ο οποίος κινούνταν μόνος του με αυτοκίνητο φέρεται να διαπληκτίστηκε με 27χρονο οδηγό που επέβαινε σε ΙΧ μαζί με δύο 20χρονους και έναν 30χρονο.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε εν κινήσει, με τα δύο οχήματα να κινούνται προς τη Λεωφόρο Παναγή Τσαλδάρη, στο ύψος του Αγίου Αντωνίου στο Περιστέρι. Εκεί, ο 30χρονος τραυμάτισε ελαφρά τον 27χρονο στο χέρι με κατσαβίδι.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών, το κατσαβίδι εντοπίστηκε στο όχημα του 30χρονου, κάτω από το πατάκι και κατασχέθηκε.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.