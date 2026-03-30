Αθήνα: Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων μέσα σε μισή ώρα σε Πατήσια, Ζωγράφου και Πολύγωνο: Έκαψαν 2 ΑΤΜ και ένα όχημα

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε διάστημα μισής ώρας σημειώθηκε αργά χθες τη νύχτα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας με στόχους δύο ATM σε Ζωγράφου και Πατήσια και ένα επαγγελματικό βαν στο Πολύγωνο.

Λίγο μετά τη 1.25 άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο, εμπρηστικό μηχανισμό σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην πλατεία Κύπρου, στου Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες, υλικές ζημιές.

Δέκα λεπτά αργότερα, εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε ATM, επί της οδού Πατησίων, στα Άνω Πατήσια, από την οποία προκλήθηκαν φθορές στο μηχάνημα ενώ περίπου στη 1.50 άγνωστοι πυρπόλησαν ένα επαγγελματικό βαν το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από σούπερ μάρκετ, επι της οδού Πριγκηποννήσων, στο Πολύγωνο.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 Πυροσβέστες οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά στο όχημα ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε συνολικά 5 προσαγωγές.

Την έρευνα για τις εμπρηστικές επιθέσεις έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Πηγή: protothema.gr