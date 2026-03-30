ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων μέσα σε μισή ώρα σε Πατήσια, Ζωγράφου και Πολύγωνο: Έκαψαν 2 ΑΤΜ και ένα όχημα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε διάστημα μισής ώρας σημειώθηκε αργά χθες τη νύχτα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας με στόχους δύο ATM σε Ζωγράφου και Πατήσια και ένα επαγγελματικό βαν στο Πολύγωνο.

Λίγο μετά τη 1.25 άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο, εμπρηστικό μηχανισμό σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην πλατεία Κύπρου, στου Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες, υλικές ζημιές.

Δέκα λεπτά αργότερα, εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε σε ATM, επί της οδού Πατησίων, στα Άνω Πατήσια, από την οποία προκλήθηκαν φθορές στο μηχάνημα ενώ περίπου στη 1.50 άγνωστοι πυρπόλησαν ένα επαγγελματικό βαν το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από σούπερ μάρκετ, επι της οδού Πριγκηποννήσων, στο Πολύγωνο.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 Πυροσβέστες οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά στο όχημα ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε συνολικά 5 προσαγωγές.

Την έρευνα για τις εμπρηστικές επιθέσεις έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Πηγή: protothema.gr

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Σάντσεθ για Νετανιάχου: Εμπόδισε τους Καθολικούς να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την απαγόρευση εισόδου του Λατίνου Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Βόλος: Συνελήφθη 27χρονος που πυροβόλησε στο μάτι άνδρα μετά από διαφωνία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Τραγωδία στο Άστρος Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρουσιάστηκε στα Δικαστήρια ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη που ήταν παρών στη δολοφονία του – Πήρε προθεσμία να απολογηθεί

ΔΕΘ 2 ώρες πριν

Μνημόνιο συνεργασίας ΔΕΘ-HELEXPO και Βουλγαρο-Ελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για την ενίσχυση της διμερούς επιχειρηματικότητας