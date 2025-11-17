Αθήνα: Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές πριν από την πορεία του Πολυτεχνείου – Πέταξαν μπουκάλια, καρέκλες και κροτίδες προς τον πρύτανη

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 52 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Οι πόρτες του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων έκλεισαν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το protothema.gr, λίγο αφότου έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου δημιουργήθηκε ένταση έξω από την πύλη, όταν ομάδα νεαρών πέταξαν μπουκάλια με νερό, καρέκλες και κροτίδες προς τον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου, όπου βρισκόταν ο πρύτανης Ιωάννης Χατζηγεωργίου.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 20 προσαγωγές, ενώ έχει γίνει και μία σύλληψη.

Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της φοιτητικής και παλλαϊκής εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε στις 14:30 η καθιερωμένη πορεία για το Πολυτεχνείο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αιματοβαμμένη σημαία-σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα ξεκίνησε, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας.

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Στη διάρκεια του προσκλητηρίου ανακοινώθηκε η ανέγερση της προτομής του φοιτητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Καϊλή, το “25ο θύμα” του Πολυτεχνείου που είχε γράψει τα συνθήματα στις κολώνες της πύλης του.

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου οι οργανώσεις των φοιτητών κι οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης τους στο κέντρο της Αθήνας. Από το συγκρότημα του Πολυτεχνείου ξεκίνησαν οι Σύλλογοι του ΕΜΠ, ενώ οι κομματικές νεολαίες άρχισαν να συγκεντρώνονται σε σημεία πέριξ των Χαυτείων και στην Ομόνοια.

Αστυνομικές δυνάμεις είναι ακροβολισμένες στις παρόδους και διασταυρώσεις των οδών κατά μήκος της διαδρομής, καιροφυλακτώντας για να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα. Drones της Αστυνομίας ίπτανται διαρκώς, κατοπτεύοντας την ομαλή διεξαγωγή της πορείας. Πάνω από 5.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για να εξασφαλίσουν την τάξη στο κέντρο της Αθήνας.