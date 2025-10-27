Αθήνα: Φωτιά στο υπόγειο πάρκινγκ του Πύργου Αθηνών – Δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά στο υπόγειο πάρκινγκ του Β’ κτιρίου του Πύργου Αθηνών στους Αμπελόκηπους, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι καπνοί βγαίνουν από την είσοδο, ενώ η φωτιά περιορίζεται στον χώρο στάθμευσης, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση και τον έλεγχο της κατάστασης.