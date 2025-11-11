Αθήνα: Άγριος καβγάς στη μέση του δρόμου υπό καταρρακτώδη βροχή – Οδηγός ΙΧ χτύπησε ταξιτζή, δείτε βίντεο

Στα χέρια πιάστηκαν δύο οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας υπό καταρρακτώδη βροχή, το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11).

Συγκεκριμένα, στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας δύο οδηγοί, για άγνωστη αιτία, διαπληκτίστηκαν στην οδό Λένορμαν.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Newsroom» στην ΕΡΤΝews, οδηγός ΙΧ κατέβηκε από το αυτοκίνητό του αφήνοντάς το στη μέση του δρόμου και πλησίασε το ταξί που ήταν μπροστά του, άνοιξε την πόρτα και ξεκίνησε να χτυπάει τον ταξιτζή.

Ο οδηγός του ταξί δεν κατέβηκε από το αμάξι, οι δύο άνδρες συνέχισαν να καβγαδίζουν και μετά από μερικά δευτερόλεπτα έκλεισε την πόρτα και έφυγε από το σημείο.

Το επεισόδιο έγινε μπροστά στα μάτια άλλων διερχόμενων οδηγών και πεζών και κανείς, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν επενέβη.

