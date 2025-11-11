MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: Άγριος καβγάς στη μέση του δρόμου υπό καταρρακτώδη βροχή – Οδηγός ΙΧ χτύπησε ταξιτζή, δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα χέρια πιάστηκαν δύο οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας υπό καταρρακτώδη βροχή, το μεσημέρι της Δευτέρας (10/11).

Συγκεκριμένα, στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας δύο οδηγοί, για άγνωστη αιτία, διαπληκτίστηκαν στην οδό Λένορμαν.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η εκπομπή «Newsroom» στην ΕΡΤΝews, οδηγός ΙΧ κατέβηκε από το αυτοκίνητό του αφήνοντάς το στη μέση του δρόμου και πλησίασε το ταξί που ήταν μπροστά του, άνοιξε την πόρτα και ξεκίνησε να χτυπάει τον ταξιτζή.

Ο οδηγός του ταξί δεν κατέβηκε από το αμάξι, οι δύο άνδρες συνέχισαν να καβγαδίζουν και μετά από μερικά δευτερόλεπτα έκλεισε την πόρτα και έφυγε από το σημείο.

Το επεισόδιο έγινε μπροστά στα μάτια άλλων διερχόμενων οδηγών και πεζών και κανείς, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν επενέβη.

Δείτε το βίντεο

Αθήνα Ξυλοδαρμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Δ. Θεσσαλονίκης: Έπεσαν οι υπογραφές για την παραχώρηση του κτηρίου που θα στεγάσει τον πρώτο παιδικό σταθμό για παιδιά αστυνομικών

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Άρης Σερβετάλης για τις αμβλώσεις: Τα πάντα στη ζωή έχουν δόγματα, ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Σοκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Επιθετικός της Μπενφίκα κατηγορείται για δημοσιοποίηση απαγορευμένων βίντεο με ανήλικους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Συνάντηση Γκιουλέκα-Πιερρακάκη στο ΥΜΑΘ – “Η Θεσσαλονίκη αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ώρες πριν

Από τη Βιβλιοθήκη… στη Φύση ταξιδεύουν οι Παιδικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 λεπτά πριν

Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της ανάπτυξης της AEGEAN με νέους απευθείας προορισμούς και ακόμα περισσότερες θέσεις