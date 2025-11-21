MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αθήνα: 16χρονος χτύπησε και τραυμάτισε οδηγό μηχανής μετά από καβγά για την προτεραιότητα

THESTIVAL TEAM

Ακόμη ένα βίαιο περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται ανήλικοι καταγράφηκε πριν από μερικές ημέρες, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε ένα παιδί 16 ετών για επικίνδυνη σωματική βλάβη και στον πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης (19/11) όταν ο 58χρονος ξεκίνησε μαζί με τον 16χρονο γιο του να διασχίζει μία διάβαση πεζών στη λεωφόρο Κηφισίας στους Αμπελόκηπους. Εκείνη τη στιγμή επιχείρησε να περάσει από το σημείο μία μηχανή με αποτέλεσμα ο 58χρονος να λογομαχήσει με τον οδηγό για την προτεραιότητα.

Οι τόνοι οξύνθηκαν και τότε ο 16χρονος έριξε μία γροθιά στον 47χρονο οδηγό με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στο οδόστρωμα μαζί με τη μηχανή. Ο 47χρονος αιμορραγούσε και ζαλιζόταν ωστόσο, στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς από το σημείο περνούσε μία αστυνομικός εκτός υπηρεσίας η οποία και επιλήφθηκε του περιστατικού προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

Στη συνέχεια οδήγησε πατέρα και γιο στο αστυνομικό τμήμα όπου και συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και επικίνδυνη σωματική βλάβη αντίστοιχα. Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νίμιτς.

Πηγή: protothema.gr

Αθήνα

