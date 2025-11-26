Αστυνομικός που έσωσε γυναίκα από τον βίαιο σύζυγό της… κλήθηκε σε απολογία!

Ο αστυνομικός που έσωσε γυναίκα από ενδοοικογενειακή βία καλείται τώρα να απολογηθεί, επειδή μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στον Οκτώβριο ο αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, είχε σώσει μία γυναίκα από τη βίαιη επίθεση που δέχτηκε από τον σύζυγό της στην Κρήτη.

Ο αστυνομικός ανέβηκε στο σπίτι του ζευγαριού και επενέβη, σώζωντας τη γυναίκα. Το περιστατικό αυτό είχε περιγράψει μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ωστόσο, μερικές ημέρες μετά του ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., καθώς είχε επικοινωνήσει με την εκπομπή χωρίς να πάρει πρώτα έγκριση από την υπηρεσία.