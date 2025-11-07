Αστυνομικός λέει “πάτα το” σε οδηγό McLaren και εκείνος φεύγει με μεγάλη ταχύτητα – Δείτε βίντεο

Ερωτήματα έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει οδηγό πολυτελούς McLaren να κινείται στην Αττική Οδό με ταχύτητα που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Open, έφτασε τα 250 χιλιόμετρα την ώρα.

Το βίντεο, που κατέγραψαν ο ίδιος ο οδηγός και ο συνοδηγός του, δείχνει το αυτοκίνητο να επιταχύνει επικίνδυνα μέσα στην εθνική αρτηρία, ενώ οι δύο επιβαίνοντες σχολιάζουν και γελούν.

Κάποια στιγμή, το όχημα σταματά από την Τροχαία για έλεγχο. Ωστόσο, τα όσα ακολουθούν σοκάρουν. Στο βίντεο ακούγεται αστυνομικός να λέει στον οδηγό «πάτα το», με τον τελευταίο να ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητο και να υπακούει, επιταχύνοντας ξανά.

Δείτε το βίντεο:

Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ταυτοποίηση δύο οδηγών μοτοσικλετών που είχαν επίσης καταγραφεί να κινούνται με ταχύτητες άνω των 250 χιλιομέτρων την ώρα στην ίδια οδό, γεγονός που είχε κινητοποιήσει την ΕΛ.ΑΣ. για την εντατικοποίηση των ελέγχων.