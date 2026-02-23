MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία σε καφετέρια στην Κυψέλη, έδωσε μάχη σώμα με σώμα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικός της Ασφάλειας που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, απέτρεψε ληστεία σε καφετέρια στην Κυψέλη, μετά από μάχη σώμα με σώμα με δύο άνδρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, δύο άτομα που φορούσαν κράνη και full face, κρατώντας κουτιά πίτσας και προσποιούμενοι τους διανομείς, εισήλθαν στο κατάστημα. Η στάση τους προκάλεσε υποψίες στον ιδιοκτήτη και σε θαμώνες.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι άνδρες πέταξαν τα κουτιά και εμφάνισαν όπλα, απειλώντας τους παρευρισκόμενους. Στο κατάστημα βρισκόταν και ένας αστυνομικός της Ασφάλειας εκτός υπηρεσίας, χωρίς υπηρεσιακό όπλο. Ο αστυνομικός σηκώθηκε και κινήθηκε εναντίον τους, πετώντας ποτήρια και καρέκλες για να τους αποπροσανατολίσει.

Ο χώρος μετατράπηκε σε σκηνή έντασης, με θαμώνες να καλύπτονται στο πάτωμα. Όταν o εκτός υπηρεσίας αστυνομικός πλησίασε τους δράστες, εκείνοι τον ψέκασαν με σπρέι πιπεριού, «τυφλώνοντάς τον». Ο ίδιος διαπίστωσε ότι τα όπλα ήταν ρέπλικες και συνέχισε την προσπάθεια ακινητοποίησής τους.

Οι δράστες τελικά τράπηκαν σε φυγή. Ο αστυνομικός ειδοποίησε συναδέλφους του και ακολούθησε αναζήτηση στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης, γύρω από τη Φωκίωνος Νέγρη. Οι δύο άνδρες αναζητούνται.

Κατά πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να δήλωσε σε συναδέλφους του: «Έκανα απλώς τη δουλειά μου και θα το έκανα πάλι. Κινδύνευε κόσμος. Δε θα το άφηνα έτσι».

Ελληνική Αστυνομία Κυψέλη

