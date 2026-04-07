Αστυνομικοί στην υπηρεσία περιπολιών τσακώθηκαν μεταξύ τους και αλληλομηνύθηκαν

Λεκτικό επεισόδιο μεταξύ αστυνομικών της Υπηρεσίας Περιπολιών που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, σημειώθηκε βραδινές ώρες χθες (06/04), στην περιοχή της Ακρόπολης.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου, κατόπιν εκατέρωθεν υποβολής εγκλήσεων, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και ψευδή καταμήνυση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ αφαιρέθηκε ο υπηρεσιακός οπλισμός των εμπλεκομένων και παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διενέργεια διοικητικής έρευνας.

