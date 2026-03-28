Αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης – Βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις του ΚΟΚ

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, πρωινές ώρες χθες (27-03-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

128 άτομα και

48 οχήματα

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:

– Προσήχθησαν 6 άτομα

– Βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

– Ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.