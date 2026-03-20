Έφοδος σε επιχείρηση γνωστού γκαλερίστα

Έφοδο στην επιχείρηση γνωστού γκαλερίστα πραγματοποίησαν σήμερα στελέχη του ελληνικού FBI.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γκαλερίστα στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα.

Καλά ενημερωμένες πηγές ανέφεραν στο protothema.gr πως, από την έρευνα των αστυνομικών, έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής πλήθος πινάκων που ελέγχονται ως προς την αυθεντικότητά τους καθώς και αρκετά μετρητά.