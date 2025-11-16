MENOY

“Αστακός” η Αθήνα για την επίσκεψη Ζελένσκι – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε αυστηρό κλοιό ασφαλείας μπαίνει για σήμερα Κυριακή η Αθήνα, λόγω της άφιξης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, «απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00′ έως και την ώρα 22:00′ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων
Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.
Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου
Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.
Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».

Αθήνα Βολόντιμιρ Ζελένσκκι

