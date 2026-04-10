Άργος Μυκηνών: Αναζητείται 54χρονος Ανθυπαστυνόμος – Τον κατήγγειλαν για ρίψη κροτίδων, απείλησε συναδέλφους του

Για απείθεια, εξύβριση και άλλα αδικήματα κατηγορείται αστυνομικός από το Άργος Μηκηνών, ο οποίος αναζητείται, ενώ σε βάρος του διατάχθηκε ΕΔΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ενημερώθηκαν αστυνομικοί, έπειτα από τηλεφωνικές καταγγελίες, πως από σπίτι στο Ξηροπήγαδο Βόρειας Κυνουρίας Αρκαδίας, πετάνε κροτίδες .

Αστυνομικοί που πήγαν στο εν λόγω σπίτι, πράγματι διαπίστωσαν ότι από το παράθυρο της κουζίνας είχαν πετάξει τουλάχιστον δύο κροτίδες.

Αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον 54χρονο ανθυπαστυνόμο

Ο αστυνομικός ζήτησε από το τον 54χρονο και την γυναίκα που ήταν μαζί του να βγουν όμως τον αγνόησαν.

Λίγη ώρα αργότερα ο αξιωματικός υπηρεσίας του τμήματος Βόρειας Κυνουρίας, ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον 54χρονο ανθυπαστυνόμο ο οποίος δήλωσε πως θα έριχνε όσες κροτίδες ήθελε.

Σε δεύτερη επικοινωνία που είχαν, άρχισε να βρίζει τον συνάδελφο του και να τον απειλεί λέγοντας χαρακτηριστικά «αυτός που θα καταθέσει να είναι σίγουρος τι γράφει, γιατί θα έχουμε άλλα μετά», υποστηρίζοντας ότι έριξε τις κροτίδες γιατί είχε διαφορές με γειτόνισσα του.

Τελικά συνελήφθη η 39χρονη ενώ ο αστυνομικός αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και παράλληλα διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Κατά την κατ οίκον έρευνα βρέθηκε ένα στιλέτο και ένας σουγιάς τα οποία και κατασχέθηκαν.