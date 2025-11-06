MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Απόπειρα παράνομης εισόδου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης – Συνελήφθη Τούρκος οδηγός φορτηγού

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν εντοπίστηκε αλλοδαπός να εξέρχεται από την καρότσα φορτηγού κατά τη διαδικασία εισόδου του οχήματος στην πύλη 16.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής, τα οποία διαπίστωσαν ότι ο άνδρας, 30 ετών και υπήκοος Τουρκίας, στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 30χρονος είχε επιβιβαστεί μαζί με άλλα έξι άτομα στο εσωτερικό της καρότσας, από χώρο στάθμευσης φορτηγών κοντά στην Ανδριανούπολη, και στη συνέχεια εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που έχει αναλάβει την προανάκριση, συνέλαβε τον 61χρονο οδηγό του φορτηγού, επίσης υπήκοο Τουρκίας, για παράβαση του Ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης».

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατασχέθηκαν:

  • το φορτηγό όχημα με την επικαθήμενη καρότσα,
  • δύο κινητά τηλέφωνα,
  • χρηματικά ποσά ύψους 1.899,15 ευρώ και 57 λέου Μολδαβίας, που βρέθηκαν στην κατοχή του οδηγού,
  • καθώς και 1.345 τουρκικές λίρες, που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό της καρότσας.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων έξι ατόμων που φέρονται να εισήλθαν παράνομα στη χώρα.

