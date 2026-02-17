Απόπειρα ληστείας σε σούπερ μάρκετ στον Ταύρο – Ακινητοποιήθηκε ο 43χρονος δράστης

Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (17/2) σε σούπερ μάρκετ στον Ταύρος, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cnn.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, όταν ένας 43χρονος, ελληνικής καταγωγής, εισήλθε στο κατάστημα και με την απειλή όπλου επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αντέδρασε άμεσα, απειλώντας τον επίδοξο ληστή με ψαλίδι, με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή πεζός.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που αντιλήφθηκε το συμβάν ξεκίνησε καταδίωξη και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει στη συμβολή των οδών Κλαζομενών και Θράκης.

Σε μικρή απόσταση από το σημείο, μέσα σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πιστόλι τύπου ρέπλικα, το οποίο φέρεται να ανήκει στον δράστη.