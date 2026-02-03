MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών στις φυλακές Νιγρίτας – Πώς αποτράπηκε από τις Αρχές

Φωτογραφία: Intime
Απόπειρα εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών και ηρεμιστικών δισκίων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας αποτράπηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση υπαλλήλων της εξωτερικής φρούρησης, κατά τη διάρκεια προληπτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα κρατουμένου φέρονται να επιχείρησαν να περάσουν τις απαγορευμένες ουσίες μέσα σε ρούχα που προορίζονταν για τον ίδιο. Κατά τον έλεγχο στο θεωρείο της φυλακής, ενόψει του επισκεπτηρίου, οι υπάλληλοι εντόπισαν σε τσέπη παντελονιού ποσότητα 1,6 γραμμαρίων ινδικής κάνναβης, καθώς και χάπια Xanax, τα οποία είχαν τοποθετηθεί επιμελώς.

Η απόπειρα αποκαλύφθηκε πριν οι ουσίες φτάσουν στον κρατούμενο, αποτρέποντας την είσοδό τους στο σωφρονιστικό κατάστημα. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση και τις τυχόν ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων.

