Απολύθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. ο Τάσος Ποτσέπης – Δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας του

Εκτός Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται και επίσημα ο Τάσος Ποτσέπης, καθώς η απόφαση για την αποπομπή του από το Σώμα δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ο Τάσος Ποτσέπης δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανανέωσης της ετήσιας θητείας του.

Ο «Αγάπη Μόνο», όπως έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό έπειτα από την εμφάνισή του στην εκπομπή «Ραντεβού στα Τυφλά», είχε αναφερθεί στο γεγονός ότι βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση στην ετήσια αξιολόγηση, με την απομάκρυνσή του από την Αστυνομία να επικυρώνεται και τυπικά με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης.

Ο δικηγόρος του Τάσου Ποτσέπη, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, είχε κάνει την ακόλουθη δήλωση αναφορικά με την αξιολόγηση του εντολέα του:

«Πώς είναι δυνατόν ο Αναστάσιος Ποτσέπης ο εντολέας μου να έχει κριθεί με κάτω από τη βάση βαθμολογία, αλλά σήμερα να εκτελεί χρέη σκοπού κεντρικής πύλης του Κέντρου Μεταναστών της Χίου, που είναι στα σύνορα με Τουρκία; Απαντήστε μου λοιπόν, κύριοι, έχει λογική ένας άνθρωπος που βαθμολογείται ότι είναι ανίκανος, να του δίνεται όπλο με 30 φυσίγγια, 30 σφαίρες, με χειροπέδες, αλλά και την ικανότητα και το δικαίωμα να συλλάβει οποιονδήποτε μπαίνει, εισέρχεται, εξέρχεται από τη δομή αυτή της Χίου, των μεταναστών;

Είναι ελληνικό κράτος αυτό, το οποίο επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να φέρει οπλισμό και να κάνει μάχιμες εκτελεστικές θέσεις, αλλά παράλληλα να τον θεωρεί ανίκανο; Θα προσφύγουμε με κάθε μέσον σε όλα τα ελληνικά δικαστήρια και να είστε σίγουροι πως θα δικαιωθούμε, διότι η αναιτιολόγητη μη ανανέωσή του συνιστά μη δημοκρατική πράξη εναντίον ενός Έλληνα αστυνομικού, ο οποίος δεν κατηγορείται για κανένα πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα. Η δικαιοσύνη θα μιλήσει και θα φτάσουμε μέχρι τέλους».