“Από θαύμα ζω” – Συγκλονίζει συγγενής της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη για τα τελευταία της λόγια στα Βορίζια

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, με την ΕΛΑΣ να αναζητά πληροφορίες για τον εκρηκτικό μηχανισμό που αναζωπύρωσε τη βεντέτα αλλά και για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Την ίδια στιγμή, συγγενής της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη περιγράψει τα όσα συνέβησαν στο χωριό την ώρα του περιστατικού και δηλώνει πως ζει από θαύμα.

«Είχαμε ανέβει πάνω στην σκάλα γιατί ακούσαμε φωνές. Ακούστηκαν πυροβολισμοί από πάνω. Έπεσε η κουνιάδα μου κάτω. Νόμιζα ότι την έσπρωξαν. Πήγα να την σηκώσω. Είχα πέσει κάτω και άκουγα πυροβολισμούς. Πήγα να σηκωθώ και ακούω το αμάξι που ερχότανε με χίλια. Είδα που έβγαλε το όπλο. Το είδα από το τζάμι. Μετά άκουσα έναν ήχο και είδα την κουνιάδα μου μέσα στα αίματα», είπε η γυναίκα στον Alpha για τις πρώτες στιγμές του αιματηρού περιστατικού.

Στη συνέχεια, η κουνιάδα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη αναφέρθηκε στα τελευταία λόγια της 56χρονης, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. «Η μόνη κουβέντα που μου είπε ήταν “δεν μπορώ, δεν μπορώ” και ξεψύχησε», ανέφερε χαρακτηριστικά, με την ίδια να δηλώνει για το γεγονός ότι η ίδια σώθηκε: «από θαύμα ζω».

