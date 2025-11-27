MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Απίστευτο βίντεο από Θεσσαλονίκη: Άρπαξε το… iqos έξω από κατάστημα και έγινε καπνός!

|
THESTIVAL TEAM

Μία απίστευτη κλοπή κατέγραψε κάμερα ασφαλείας καταστήματος στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Ένας κουκουλοφόρος με μαύρα ρούχα, γυαλιά και μάσκα για το κορωνοϊό κλέβει συσκευή θέρμανσης καπνού, που είχε αφήσει ο ιδιοκτήτης σε τραπέζι στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος δίπλα στο πεζοδρόμιο χθες λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε από τον ιδιοκτήτη της συσκευής ο μαυροφορεμένος άνδρας περνάει έξω από το κατάστημα και το προσπερνάει. Όταν όμως ο ιδιοκτήτης μπαίνει στο κατάστημα τότε ο κουκουλοφόρος περνάει και αρπάζει την συσκευή.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που αναρτήθηκε στο Tik Tok:

Θεσσαλονίκη



