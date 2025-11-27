Απίστευτο βίντεο από Θεσσαλονίκη: Άρπαξε το… iqos έξω από κατάστημα και έγινε καπνός!

Μία απίστευτη κλοπή κατέγραψε κάμερα ασφαλείας καταστήματος στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Ένας κουκουλοφόρος με μαύρα ρούχα, γυαλιά και μάσκα για το κορωνοϊό κλέβει συσκευή θέρμανσης καπνού, που είχε αφήσει ο ιδιοκτήτης σε τραπέζι στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος δίπλα στο πεζοδρόμιο χθες λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε από τον ιδιοκτήτη της συσκευής ο μαυροφορεμένος άνδρας περνάει έξω από το κατάστημα και το προσπερνάει. Όταν όμως ο ιδιοκτήτης μπαίνει στο κατάστημα τότε ο κουκουλοφόρος περνάει και αρπάζει την συσκευή.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που αναρτήθηκε στο Tik Tok: