Απεργία πείνας από δεκάδες κρατούμενους στις φυλακές Τρικάλων – Τι ζητούν

Ένταση επικρατεί εδώ και λίγες μέρες στις φυλακές Τρικάλων, καθώς δεκάδες κρατούμενοι βρίσκονται εδώ και έξι μέρες σε απεργία πείνας.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 24 Μαρτίου από έναν κρατούμενο στη Δ1 πτέρυγα των φυλακών, μετά από την εκ νέου απόρριψη του αιτήματός του για υφ’ όρον απόλυση.

Σε συμπαράστασή του προχώρησαν σε απεργία πείνας και συγκρατούμενοί του, ενώ την Παρασκευή κλιμακώθηκε περαιτέρω η ένταση στην πτέρυγα Δ2, όπου ολόκληρος όροφος αρνήθηκε να εισέλθει στους θαλάμους και δεν παρέλαβε φαγητό, διαμαρτυρόμενος για τη μη αποκατάσταση των καρτοτηλεφώνων εδώ και περίπου τρεις μήνες, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς τους αρμόδιους.

Συγγενείς κρατουμένων των Φυλακών Τρικάλων σε επικοινωνία τους με το trikalavoice.gr κάνουν λόγο για «απάνθρωπες συνθήκες. ​Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις ελληνικές φυλακές δεν αποτελεί απλώς πρόβλημα διοίκησης — αποτελεί κατάφωρη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του κράτους δικαίου. ​Ο υπερπληθυσμός έχει φτάσει σε οριακό σημείο, ως άμεσο αποτέλεσμα της ακραίας αυστηροποίησης των ποινών, της καταχρηστικής εφαρμογής της προφυλάκισης και της απαράδεκτης στάσης των αρμόδιων συμβουλίων που εξετάζουν αιτήματα αναστολών».

Πηγή: trikalavoice