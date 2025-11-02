MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Απεγκλωβίστηκε τραυματίας από δύσβατο σημείο στο Αθαμάνιο Άρτας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το μεσημέρι της Κυριακής (02/11) πραγματοποιήθηκε μεταφορά ενός άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο στο Αθαμάνιο Άρτας και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τη μεταφορά του επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα.

Άρτα Πυροσβεστική Υπηρεσία

