Απεγκλωβίστηκε τραυματίας από δύσβατο σημείο στο Αθαμάνιο Άρτας

Το μεσημέρι της Κυριακής (02/11) πραγματοποιήθηκε μεταφορά ενός άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο στο Αθαμάνιο Άρτας και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τη μεταφορά του επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα.