Απέδρασε από την Ευελπίδων Αιγύπτιος κρατούμενος που ήταν προς απέλαση – Βίντεο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου μετά από απόδραση κρατουμένου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του protothema.gr, ο άνδρας που απέδρασε είναι ένας 20χρονος Αιγύπτιος και ανέμενε να δικαστεί για την απέλασή του. Ο Αιγύπτιος ήταν κρατούμενος στο Β’ Αστυνομικό τμήμα Περιστερίου.
Όπως φαίνεται και σε πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού «STAR» μόλις έγινε αντιληπτό το γεγονός πως κρατούμενος έχει ξεφύγει από την Ευελπίδων , αστυνομικοί τρέχουν προς πάσα κατεύθυνση προκειμένου να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.
