Απάτη στην Καστοριά: 25χρονος “μαϊμού” υπάλληλος λογιστή απέσπασε 1.500 ευρώ μέσω e-banking

Εξιχνιάσθηκε υπόθεση ψηφιακής απάτης και παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών στην Καστοριά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με την ταυτοποίηση 25χρονου, ο οποίος απέσπασε 1.500 ευρώ μέσω e-banking, προσποιούμενος υπάλληλο λογιστή.

Συγκεκριμένα, ένας 59χρονος κατήγγειλε ότι, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, άγνωστο άτομο επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του, προσποιούμενο υπάλληλο του λογιστή, αφού του παρουσίασε ψευδή γεγονότα ως αληθή, κατάφερε και του δημιούργησε εν αγνοία του e-banking, αποκτώντας παράνομα πρόσβαση σ΄αυτήν και μεταφέροντας το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ σε έτερο ψηφιακό πορτοφόλι.



Από τη συνδυαστική μελέτη και αξιοποίηση των στοιχείων που συνελέγησαν στο πλαίσιο της διενεργηθείσας αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 25χρονου ημεδαπού, ο οποίος είναι κάτοχος του ψηφιακού πορτοφολιού που μεταφέρθηκε το χρηματικό ποσό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη με υπολογιστή και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών.



Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.