Απάτη στη Θεσσαλονίκη: Άρπαξε 2.500 ευρώ από 66χρονο για “εξαγορά” της στρατιωτικής θητείας του γιου του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη 53χρονος, ο οποίος ζήτησε το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, με το πρόσχημα ότι θα εξαγόραζε τη στρατιωτική θητεία του γιου 66χρονου από τον Στρατό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλλινδοίων 53χρονος ημεδαπός για απάτη, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, αρχές Ιουλίου του τρέχοντος έτους, απέσπασε από 66χρονο αλλοδαπό, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, με το πρόσχημα ότι υπάρχει πρόβλημα υγείας συγγενικού του προσώπου και από 66χρονο ημεδαπό, το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, με το πρόσχημα ότι θα εξαγόραζε τη στρατιωτική θητεία του γιου του παθόντα από τον Στρατό.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

