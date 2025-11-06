MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Απάτη στη Θεσσαλονίκη: Έδωσε 100.000 ευρώ σε 47χρονη που προσποιήθηκε την αστυνομικό!

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ταυτοποιήθηκαν, έπειτα από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, τα στοιχεία 47χρονης, ελληνικής καταγωγής η οποία εμπλέκεται σε περίπτωση εξαπάτησης γυναίκας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση που διενεργήθηκε, 57χρονη, ελληνικής καταγωγής, το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης 4 Νοεμβρίου, δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο άντρα ο οποίος προσποιούνταν τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια εμφανίστηκε στην οικία της στην περιοχή των Συκεών η 47χρονη, όπου προσποιούμενη την αστυνομικό, την έπεισε να παραδώσει το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Θεσσαλονίκη

