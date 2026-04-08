Απατεώνες στην Καλαμάτα έλεγαν ότι είναι από Σύλλογο Κωφών για να παίρνουν χρήματα από πολίτες

Pixabay
Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Επιμορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κωφών Βαρηκόων Μεσσηνίας με αφορμή περιστατικό απάτης στην Καλαμάτα όταν άγνωστοι έπαιρναν χρήματα από πολίτες παριστάνοντας ότι εκπροσωπούν τον Σύλλογο.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος καταγγέλλει την απάτη και διευκρινίζει ότι ουδέποτε πραγματοποιεί συλλογή χρημάτων στο δρόμο, ούτε ζητά οικονομική ενίσχυση από τους πολίτες.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Κωφών Βαρήκοων Μεσσηνίας

Προσοχή στις απάτες!

Το Σωματείο μας ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του ότι το πρωί στις 6/4/2026 παρατηρήθηκε περιστατικό διακίνησης παράνομου υλικού σχετικού με τη νοηματική γλώσσα στην Αριστομένους.

Διευκρινίζεται ΡΗΤΑ ότι το Σωματείο μας δεν πραγματοποιεί ποτέ συλλογή χρημάτων στον δρόμο και δεν ζητά οικονομική ενίσχυση από πολίτες με αυτόν τον τρόπο.

Παρακαλούμε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να αποφεύγει οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με αγνώστους ή μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Για οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση ή δραστηριότητα, απευθύνεστε αποκλειστικά στο Σωματείο μας.

Διαδώστε το παντού.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

