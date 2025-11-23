“Άνοιξαν” μέσα σε μία εβδομάδα οχήματα σε Θεσσαλονίκη, Ημαθία και Αττική – Άρπαξαν πάνω από 2.000 ευρώ

Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ενεργώντας μαζί με δύο συνεργού του και χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενο ΙΧΕ αυτοκίνητο, το χρονικό διάστημα από 6 έως 13 Σεπτεμβρίου 2025, διέπραξαν συνολικά τρεις κλοπές από σταθμευμένα οχήματα σε Ημαθία, Θεσσαλονίκη και Αττική, αφαιρώντας συνολικά τα χρηματικά ποσά των 2.250 ευρώ και 810 δολαρίων ΗΠΑ, καθώς και διάφορα έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.