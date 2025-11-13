MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ανήλικοι “μπούκαραν” σε παντοπωλείο στην Αχαΐα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα ακόμη περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας καταγράφεται στην Αχαΐα, αυτή τη φορά με τετράδα 17χρονων και ενός 16χρονου, οι οποίοι είχαν βάλει στο “μάτι” παντοπωλείο σε περιοχή του Αιγίου.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 16χρονου και ενός 17χρονου, ενώ αναζητούνται ως συνεργοί δύο ακόμη ανήλικοι. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο πρώτων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 σήμερα, τα ξημερώματα, διέρρηξαν το παντοπωλείο από το οποίο αφαίρεσαν 600 ευρώ καθώς 50 πακέτα τσιγάρα. Μία μέρα πριν είχαν αποπειραθεί να διαρρήξουν ξανά την συγκεκριμένη επιχείρηση.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν πακέτα τσιγάρων και δύο κουκούλες προσώπου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε από την Ασφάλεια Αιγίου, δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από κοινού τετελεσμένες και σε απόπειρα και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα .

Αχαΐα Ελληνική Αστυνομία

