Αναζητεί τρία αδέλφια η ΕΛΑΣ για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια, “εμπλέκονται και άλλοι” λέει η Δημογλίδου

Άλλους τρεις άνδρες ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, αδέλφια μεταξύ τους, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην αιματηρή σύγκρουση στα Βορίζια αναζητούν οι Αρχές, ενώ όπως δήλωσε στο protothema.gr η εκπρόσωπος Τύπου της της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η Αστυνομία εκτιμά ότι εμπλέκονται και άλλοι.

Μάλιστα, έχει επεκτείνει τις έρευνες και σε γειτονικό νομό, ενώ το κλίμα στα Βορίζια παραμένει τεταμένο και μετά την κηδεία, το μεσημέρι της Δευτέρας, του δολοφονηθέντος Φανούρη Καργάκη

Δύο τραυματίες – που είχαν λάβει μέρος στην ένοπλη συμπλοκή – νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί βαρύτατες διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι απολογίες τους έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ η δικογραφία έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία Ηρακλείου.

Η κηδεία του δολοφονημένου

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και υπό αστυνομικό κλοιό πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Βορίζια η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, του ενός από τα δύο θύματα της αιματηρής συμπλοκής που συγκλόνισε το νησί το περασμένο Σάββατο.

Από νωρίς το πρωί, το χωριό θύμιζε φρούριο. Ισχυρές δυνάμεις της ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας είχαν αποκλείσει τους δρόμους που οδηγούν στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ενώ μπλόκα στήθηκαν και στα γύρω χωριά για να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια ή πράξεις αντεκδίκησης.

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν διακριτική αλλά καθολική. Κανείς δεν ήθελε να υπάρξει η παραμικρή αφορμή για νέα ένταση σε μια περιοχή που εδώ και μέρες ζει με τον φόβο μιας αναζωπύρωσης της βεντέτας. Στην κηδεία παρέστησαν δεκάδες συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι από τα Βορίζια και τα γύρω χωριά, οι περισσότεροι με σκυθρωπά πρόσωπα και σκυμμένα κεφάλια, ανήμποροι να πιστέψουν πως ο νεαρός άνδρας έπεσε νεκρός μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, στο ίδιο μέρος όπου μεγάλωσε.

«Γιατί Θεέ μου;»

Η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε από το πατρικό του σπίτι συνοδεία φίλων και συγγενών. Στη διαδρομή, η πομπή σταμάτησε για λίγα λεπτά στο σημείο όπου σημειώθηκε το μακελειό. Εκεί, μέσα σε σιωπή που «έσπασε» από τα μοιρολόγια των γυναικών και τα αναφιλητά της συζύγου του, ο πόνος ξεχείλισε. «Γιατί Θεέ μου;» φώναξε η γυναίκα του, πριν λυγίσει στην αγκαλιά συγγενών της.

Οι εικόνες ήταν σπαρακτικές. Άνθρωποι που μέχρι πριν λίγες μέρες έπιναν μαζί καφέ στο χωριό, τώρα αποχαιρετούσαν έναν νέο άνθρωπο που χάθηκε άδικα, μέσα σε ένα ξέσπασμα βίας που κανείς δεν πρόλαβε να σταματήσει. Η ταφή έγινε μέσα σε συγκίνηση. Όπως λένε κάτοικοι, το χωριό δεν έχει ζήσει ξανά τέτοια μέρα από τη δεκαετία του ’50, τότε που άλλες βεντέτες είχαν αιματοκυλήσει την περιοχή. Όλοι ελπίζουν ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που όπλα υψώνονται ανάμεσα σε συγγενείς και γνωστούς.

Εν τω μεταξύ, το χωριό δείχνει να έχει «παγώσει». Οι δρόμοι είναι έρημοι, τα μαγαζιά κλειστά, και πολλοί κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, φοβούμενοι νέες εντάσεις. Η αστυνομία παραμένει σε πλήρη επιφυλακή. Δυνάμεις από όλη την Κρήτη και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, πραγματοποιώντας κατ’ οίκον έρευνες για όπλα και εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Κηδεύεται την Τρίτη η 56χρονη που δολοφονήθηκε

Αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, θα τελεστεί στα Χανιά η κηδεία της 56χρονης γυναίκας της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα γίνει στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού στον Αλικιανό, παρουσία συγγενών, φίλων και κατοίκων από ολόκληρη την περιοχή. Η σορός της μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στα Χανιά, όπου οι δικοί της άνθρωποι την υποδέχθηκαν με λυγμούς.

Η τοπική κοινωνία ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη γυναίκα που χάθηκε τόσο άδικα, με την ευχή πως το αυριανό αντίο θα σημάνει και το τέλος του κύκλου του αίματος που άνοιξε στα Βορίζια.