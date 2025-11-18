MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ανατροπή με τον θάνατο του 4χρονου στην Αχαΐα: Ο θείος του ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ανατροπή στον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του ο μικρός Ανδρέας από τα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας.

Ο 25χρονος θείος του, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη να τον προσέχει, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και ομολόγησε ότι το τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως είπε ο ίδιος στους έμπειρους αστυνομικούς, που συνέχιζαν όλο αυτό το διάστημα να κάνουν την έρευνά τους καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι «κρύβεται» σε αυτή την ιστορία, όλα συνέβησαν όταν ο 25χρονος επιχείρησε να πάει βόλτα με μία μηχανή τύπου γουρούνα, τον τετράχρονο. Κατά την εκκίνηση όμως το όχημα του γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του τετράχρονου Ανδρέα.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συντετριμμένος στους αστυνομικούς και με δάκρυα στα μάτια τους αποκάλυψε την όλη αλήθεια. Μάλιστα υπέδειξε στους αστυνομικούς μία αποθήκη στην οποία είχανε κρύψει το συγκεκριμένο όχημα. Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι νομικά, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που ήδη αντιμετώπιζε.

Αχαΐα

