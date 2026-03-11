MENOY

Αναστάτωση σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Επιβάτης φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί σε νεαρή κοπέλα – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που εκτελούσε το δρομολόγιο από τα Κουφάλια προς τη Θεσσαλονίκη, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες ένας επιβάτης φέρεται να προσπάθησε να επιτεθεί σε νεαρή κοπέλα μέσα στο όχημα.

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο e-koufalia.gr, λίγο μετά την αναχώρηση του λεωφορείου από τα Κουφάλια ακούστηκε ένα κορίτσι να φωνάζει προς τον οδηγό: «Οδηγέ, θα χτυπήσει την κοπέλα!».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ένας νεαρός που καθόταν δίπλα στη νεαρή κοπέλα προσπάθησε να τη βοηθήσει, ενώ φίλη της κινήθηκε προς τον οδηγό για να ζητήσει άμεσα βοήθεια. Ο οδηγός κάλεσε τις κοπέλες να μετακινηθούν προς το μπροστινό μέρος του λεωφορείου, ενώ ταυτόχρονα επιβάτες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και επιχείρησαν να συγκρατήσουν τον άνδρα, ο οποίος φέρεται να ήταν γνωστός στις αρχές.

Οι επιβάτες προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν και να τον ακινητοποιήσουν, λέγοντάς του χαρακτηριστικά «ηρέμησε, υπάρχουν νέα παιδιά στο λεωφορείο».

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση μέσα στο όχημα, με αρκετούς επιβάτες – κυρίως νεαρά άτομα – να βιώνουν στιγμές έντονου πανικού.

Τελικά το λεωφορείο σταμάτησε στη Χαλκηδόνα, στη στάση της πλατείας. Εκεί σημειώθηκε νέα ένταση, καθώς την ώρα που επιχειρούσαν να κατεβάσουν τον άνδρα από το όχημα, εκείνος προσπάθησε να επιβιβαστεί ξανά στο λεωφορείο.

