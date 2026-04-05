Αναποδογύρισε τζιπ μετά από τροχαίο στην Πάτρα, απεγκλωβίστηκε τετραμελής οικογένεια με δύο μικρά κορίτσια

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (05/04) επί της οδού Βορείου Ηπείρου, στην Πάτρα, με αποτέλεσμα ένα τζιπ να αναποδογυρίζει και να εγκλωβίζεται μία τετραμελής οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένα αυτοκίνητο παραβίασε πινακίδα στοπ στην οδό Σολωμού, πέρασε κάθετα τη Βορείου Ηπείρου και συγκρούστηκε με το τζιπ, το οποίο κατέληξε αναποδογυρισμένο στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας με επιτυχία.

Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιον σοβαρό τραυματισμό, ενώ η μητέρα και τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.