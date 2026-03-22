Αμπελόκηποι: Η στιγμή που μεθυσμένη οδηγός παίρνει σβάρνα 14 σταθμευμένα ΙΧ – Δείτε βίντεο

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που μεθυσμένη οδηγός στους Αμπελόκηπους παρασύρει σταθμευμένα οχήματα χθες το βράδυ, προκαλώντας πανικό, έρχεται στο φως της δημοσιότητας

Λίγο μετά τη 1 τη νύχτα η 40χρονη ομογενής με καταγωγή από την Νέα Ζηλανδία , κινούμενη με το αυτοκίνητό της επί των οδών Λασιθίου, Κανδάνου και Τρικάλων, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε 14 ΙΧ και μηχανές που ήταν παρκαρισμένα στην περιοχή.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο εκτεταμένες υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Δείτε το βίντεο από το protothema.gr:

Στο σημείο κλήθηκαν Αστυνομικοί της Τροχαίας που έκαναν αλκοτέστ στην 40χρονη το οποίο έδειξε ότι οδηγούσε με ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό της 0,78 mg/L και συνελήφθη.

Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκαν και οι εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η 40χρονη στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που πήρε σβάρνα.