ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αμαλιάδα: Ληστής “κατσαβιδάκιας” απείλησε υπάλληλο καταστήματος, άρπαξε 70 ευρώ και συνελήφθη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 52χρονος εισέβαλε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σε κατάστημα εστίασης στη Μαραθιά Αμαλιάδας και, υπό την απειλή κατσαβιδιού, απείλησε την υπάλληλο που βρισκόταν στο ταμείο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του από μπλούζα και πετσέτα, την εξανάγκασε να βγει από το κατάστημα. Ωστόσο, μέσα στον πανικό του, η πετσέτα έπεσε από το κεφάλι του και οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν καθαρά το πρόσωπό του. Στη συνέχεια άρπαξε 70 ευρώ από το ταμείο και τράπηκε σε φυγή.

Η υπάλληλος, παρά το σοκ, ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας εντόπισαν τον δράστη το επόμενο μεσημέρι στα Σαβάλια και τον συνέλαβαν. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγείται στις Εισαγγελικές Αρχές.

Αμαλιάδα

