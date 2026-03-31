Αλιβέρι: Αγωνία για 62χρονο που εξαφανίστηκε, στις έρευνες και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ

Ώρες αγωνίας στην τοπική κοινωνία του Αλιβερίου, καθώς αγνοείται 62χρονος κάτοικος της περιοχής από το πρωί της Δευτέρας.

Ο άνδρας αναχώρησε από το σπίτι του γύρω στις 9:30 το πρωί χωρίς να πάρει το κινητό του κι έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, δηλώθηκε η εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα και επισήμως ξεκίνησαν οι έρευνες και από τις Αρχές.

Από το πρωί της Τρίτης κλήθηκε και η Κυνοφιλική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς στις έρευνες συνδράμει και η Πυροσβεστική.

Παράλληλα αναμένονται έρευνες και από έμπειρους δύτες για την περίπτωση που ο 62χρονος κινήθηκε προς τη θάλασσα.

Πηγή: lamiareport.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Λάρισα: Αυτοί είναι οι συγγενείς και μέλη της σπείρας με τις χρυσές λίρες, τα όπλα και τις απάτες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Τα μέτρα είναι κοροϊδία – Να μην πληρώσει ο ελληνικός λαός τα σπασμένα του πολέμου

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ουκρανία: Δυο νεκροί και 30 τραυματίες σε πλήγματα της Ρωσίας

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Βιταμίνη Β12: Πώς βελτιώνει μνήμη, διάθεση και μεταβολισμό – Πόση χρειάζεστε

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Μίνως Μάτσας: Η Μαρινέλλα υπήρξε για μένα ένα συγγενικό πρόσωπο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Σέρρες: Φωτιά σε μονοκατοικία στη Βαμβακιά, κατέρρευσε η σκεπή – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένη – Δείτε φωτο