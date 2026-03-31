Αλιβέρι: Αγωνία για 62χρονο που εξαφανίστηκε, στις έρευνες και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ

Ώρες αγωνίας στην τοπική κοινωνία του Αλιβερίου, καθώς αγνοείται 62χρονος κάτοικος της περιοχής από το πρωί της Δευτέρας.

Ο άνδρας αναχώρησε από το σπίτι του γύρω στις 9:30 το πρωί χωρίς να πάρει το κινητό του κι έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, δηλώθηκε η εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα και επισήμως ξεκίνησαν οι έρευνες και από τις Αρχές.

Από το πρωί της Τρίτης κλήθηκε και η Κυνοφιλική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, καθώς στις έρευνες συνδράμει και η Πυροσβεστική.

Παράλληλα αναμένονται έρευνες και από έμπειρους δύτες για την περίπτωση που ο 62χρονος κινήθηκε προς τη θάλασσα.

Πηγή: lamiareport.gr