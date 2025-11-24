MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άλιμος: Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες – “Με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε” λέει ένα από τα θύματά του

|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στον Άλιμο, μετά από επιθέσεις και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχουν σημειωθεί σε βάρος γυναικών από άνδρα που κυκλοφορεί στην περιοχή.

Στις 20 Νοεμβρίου μία γυναίκα κατήγγειλε πως δέχτηκε επίθεση από έναν μελαμψό άνδρα, μέτριου αναστήματος, στις 6 το πρωί στον Άλιμο, την ώρα που η ίδια κατευθυνόταν προς την δουλειά της. Συγκεκριμένα, το θύμα της σεξουαλικής παρενόχλησης ανέφερε πως ο άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει και την θώπευσε.

«Είχα πάρει το λεωφορείο για να φτάσω στη δουλειά μου. Στις 06:25 κατέβηκα από το λεωφορείο και ενώ προχωρούσα, αντιλήφθηκα την παρουσία ενός άντρα. Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι με ακολουθούσε, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω με πλησίασε, χωρίς να μου μιλήσει με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε στα γεννητικά μου όργανα», λέει ένα από τα θύματά του στο MEGA.

«Εγώ άρχισα να φωνάζω, τον απώθησα με τα χέρια μου και εκείνος έφυγε τρέχοντας. Αμέσως κατευθύνθηκα προς τη δουλειά μου και κάλεσα το 100. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να τον αναγνωρίσω από την ταραχή μου. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είχε μία τσάντα πλάτης μαύρη πιθανόν με ένα σχεδιάκι λευκό, είχε μελαμψό – σοκολάτι χρώμα, μαύρα μαλλιά και θεωρώ ήταν αλλοδαπός πιθανόν γύρω στα 30 από τα χαρακτηριστικά που μπόρεσα να συγκρατήσω».

Ο άνδρας αναζητείται από τις αρχές, ενώ κατηγορείται και για σεξουαλικές επιθέσεις σε άλλες γυναίκες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, ο συγκεκριμένος φέρεται να έχει επιτεθεί σε ακόμα δύο γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή του Αλίμου.

Στην εκπομπή μίλησε και η αδελφή του θύματος, η οποία είπε πως η αδελφή της βρίσκεται ακόμα σε σοκ.

«Την έπιασε στο στήθος και στα γεννητικά όργανα. Τον έσπρωξε, φώναξε και έτρεξε προς της δουλειά της. Της είπαν ότι έχει ξανασυμβεί. Είναι ακόμα σε σοκ, φοβάται να βγει έξω», περιέγραψε η αδερφή του θύματος.

Άλιμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 12 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Έπεσαν 24 πρόστιμα σε οδηγούς για μη χρήση κράνους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 λεπτά πριν

Πιερρακάκης: Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας–Γερμανίας είναι σήμερα πιο ισχυρές από ποτέ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τον τσάκωσαν στην Τούμπα με μοτοσικλέτα που είχε κλέψει από το κέντρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

“Γέφυρες” από ΚΑΕ ΠΑΟΚ και Μυστακίδη προς εξεύρεση οριστικής λύσης

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Κλέλια Ανδριολάτου: Ο 4ος κύκλος του Maestro θα είναι και ο τελευταίος, η ιστορία ανατρέπεται