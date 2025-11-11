MENOY

Αλεξανδρούπολη: Ένταση με αγρότες στο αεροδρόμιο για την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη – Δείτε βίντεο

Ένταση επικρατεί στην Αλεξανδρούπολη, με τους αγρότες να έχουν αποκλείσει το αεροδρόμιο την ώρα που φτάνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι αγρότες έχουν μπλοκάρει το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, διαμαρτύρονται και αντιδρούν για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έλειψαν όμως οι εντάσεις και οι συγκρούσεις ανάμεσα στους αγρότες και στις αστυνομικές δυνάμεις.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται από νωρίς στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, με διμοιρίες των ΜΑΤ να παρατάσσονται μπροστά από τις εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να μην αποκλειστεί ο χώρος.

