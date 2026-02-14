Ακρωτηριάστηκε η 52χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Βενιζέλειο
Εξαιρετικά κρίσιμη αποδείχθηκε η κατάσταση της γυναίκας που τραυματίστηκε σε τροχαίο το μεσημέρι της Παρασκευής στο Γιόφυρο στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς οι γιατροί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό του κάτω άκρου της, προκειμένου να της σώσουν τη ζωή.
Το ατύχημα συνέβη όταν φορτηγό όχημα παρέσυρε την 52χρονη πεζή και την εγκλώβισε. Η γυναίκα διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου μπήκε εσπευσμένα στο χειρουργείο για ορθοπεδική επέμβαση.
Κατά την αξιολόγηση της κατάστασής της, οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι το τραύμα στο δεξί της πόδι ήταν βαρύτατο και μη αναστρέψιμο. Έτσι, αποφασίστηκε ο ακρωτηριασμός στο μέσο του μηρού, ως η μοναδική λύση για τη διασφάλιση της ζωής της.
Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, η 52χρονη μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε καταστολή, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται σταθερή.
