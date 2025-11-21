Ακόμη μια σορός εντοπίστηκε στην Παλαιόχωρα – Δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες

Σε συναγερμό τέθηκαν ξανά οι λιμενικές Αρχές Χανίων, λίγες μόλις ώρες μετά τον εντοπισμό μιας ακόμη σορού στην παραλία Κερατίδες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η θάλασσα ξέβρασε δεύτερο πτώμα στην Παλαιόχωρα, αυτή τη φορά στην παραλία Πλακάκι, όπου ένας ψαράς εντόπισε τη σορό σε βραχώδες σημείο της ακτής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καντάνου–Σελίνου, άνδρες του Λιμενικού Σταθμού, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου καθώς και αστυνομικοί.

Πρόκειται για τη δεύτερη σορό που εντοπίζεται μέσα σε 24 ώρες και την πέμπτη κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Γαύδου και Κρήτης.