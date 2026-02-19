MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άκαρπες μέχρι τώρα οι έρευνες εντοπισμού και ανέλκυσης της λέμβου από το τραγικό ναυάγιο στη Χίο

THESTIVAL TEAM

Σταμάτησε για σήμερα η επιχείρηση ανέλκυσης της λέμβου που βυθίστηκε το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου στο τραγικό ναυάγιο, με 15 νεκρούς μετανάστες και 25 να τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αν και έγινε χρήση ειδικού ρομπότ, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη η λέμβος.

Υπενθυμίζεται, ότι το σχετικό αίτημα κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης του 31χρονου Μαροκινού, που φέρεται ως οδηγός-διακινητής των προσφύγων – μεταναστών και έχει ήδη προφυλακιστεί.

Λιμενικό Σώμα Χίπο

