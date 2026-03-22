Αιματηρό περιστατικό στις φυλακές Αλικαρνασσού – 42χρονος τραυμάτισε πισώπλατα άλλον κρατούμενο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα (21/03) στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, ανάμεσα σε δύο κρατούμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr από την αστυνομία, υπό συνθήκες που διερευνώνται, 42χρονος κρατούμενος με καταγωγή από την Αλγερία, τραυμάτισε πισώπλατα με αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο έναν 35χρονο συγκρατούμενό του με καταγωγή από το Μαρόκο, με τον οποίο μάλιστα μοιράζονταν και το ίδιο κελί.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Ο 42χρονος Αλγερινός πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνης και για το συγκεκριμένο αδίκημα.