Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο του Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ομάδας αλλοδαπών σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στη Χανιόπορτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ξέσπασε καυγάς μεταξύ των νεαρών αλλοδαπής καταγωγής, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.