Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο του Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ομάδας αλλοδαπών σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας 17/11 στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στη Χανιόπορτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ξέσπασε καυγάς μεταξύ των νεαρών αλλοδαπής καταγωγής, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

