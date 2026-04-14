Αίγιο: Ομάδα 30 κουκουλοφόρων εισέβαλε σε μπαρ και χτύπησε νεαρούς με ρόπαλα – Τους απείλησαν με όπλο

Φωτογραφία: Intime
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Αίγιο, όπου δύο νεαροί δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων που κρατούσαν ρόπαλα!

Συγκεκριμένα ένας 20χρονος και ένας 19χρονος δέχθηκαν άγρια επίθεση σε μπαρ, από ομάδα περίπου 30 Ρομά που φορούσαν full face, έχοντας ρόπαλα και σιδηρολοστούς, όπως μεταδίδει το tempo24.news. Η ομάδα άρχισε να χτυπά τους δύο νεαρούς με γροθιές, με κλωτσιές, με ρόπαλα και σιδηρολοστούς, ενώ ένας από τους δράστες είχε και πιστόλι και τους χτύπησε στο πρόσωπο.

Μάλιστα όταν θαμώνες έσπευσαν να βοηθήσουν τους παθόντες απειλήθηκαν από τον Ρομά με το πιστόλι, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Αφού οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου όπου και νοσηλεύονται με κατάγματα στο πρόσωπο.

Αίγιο

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Νικολάκης Ζεγκίνογλου: Ζήλεψα τον ρόλο του Καζαντζίδη, θα ήθελα πολύ να τον κάνω

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Σπύρος Μαρτίκας: Η στιγμή που “πελάτης” του κλέβει το κινητό του μέσα από το φαρμακείο – Βίντεο ντοκουμέντο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Συναγερμός στα Τρίκαλα: Απέδρασαν δύο βαρυποινίτες ενώ ήταν στο νοσοκομείο για εξετάσεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ισραήλ: Ο πρεσβευτής της Ιταλίας κλήθηκε για εξηγήσεις μετά τα σχόλια του Ιταλού ΥΠΕΞ για τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τροχαίο στους Παξούς: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο τραυματία