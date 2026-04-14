Αίγιο: Ομάδα 30 κουκουλοφόρων εισέβαλε σε μπαρ και χτύπησε νεαρούς με ρόπαλα – Τους απείλησαν με όπλο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Αίγιο, όπου δύο νεαροί δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων που κρατούσαν ρόπαλα!

Συγκεκριμένα ένας 20χρονος και ένας 19χρονος δέχθηκαν άγρια επίθεση σε μπαρ, από ομάδα περίπου 30 Ρομά που φορούσαν full face, έχοντας ρόπαλα και σιδηρολοστούς, όπως μεταδίδει το tempo24.news. Η ομάδα άρχισε να χτυπά τους δύο νεαρούς με γροθιές, με κλωτσιές, με ρόπαλα και σιδηρολοστούς, ενώ ένας από τους δράστες είχε και πιστόλι και τους χτύπησε στο πρόσωπο.

Μάλιστα όταν θαμώνες έσπευσαν να βοηθήσουν τους παθόντες απειλήθηκαν από τον Ρομά με το πιστόλι, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Αφού οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου όπου και νοσηλεύονται με κατάγματα στο πρόσωπο.