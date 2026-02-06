MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αίγιο: Έριξαν κλεμμένο ΙΧ σε τζαμαρία καταστήματος και έκλεψαν κοσμήματα – Δείτε φωτο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στόχος κλεφτών έγινε τα ξημερώματα κοσμηματοπωλείο επί της κεντρικής οδού Μητροπόλεως στο Αίγιο.

Όπως αναφέρει το patrapress.gr, οι δράστες έριξαν το κλεμμένο όπως αποδείχθηκε αγροτικό πολλές φορές, πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία, από την οδό Ανδρέου Λόντου, με αποτέλεσμα αυτή να σπάσει και να πέσει. Αφού αφαίρεσαν πολύτιμα κοσμήματα, διέφυγαν με άλλο όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Ασφάλεια Αιγίου διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Αίγιο

