Αίγιο: Έριξαν κλεμμένο ΙΧ σε τζαμαρία καταστήματος και έκλεψαν κοσμήματα – Δείτε φωτο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στόχος κλεφτών έγινε τα ξημερώματα κοσμηματοπωλείο επί της κεντρικής οδού Μητροπόλεως στο Αίγιο.
Όπως αναφέρει το patrapress.gr, οι δράστες έριξαν το κλεμμένο όπως αποδείχθηκε αγροτικό πολλές φορές, πάνω στην αλεξίσφαιρη τζαμαρία, από την οδό Ανδρέου Λόντου, με αποτέλεσμα αυτή να σπάσει και να πέσει. Αφού αφαίρεσαν πολύτιμα κοσμήματα, διέφυγαν με άλλο όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση.
Η Ασφάλεια Αιγίου διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Φλόριντα: Νεαρός έλουσε τον φίλο του με βενζίνη τον έβαλε φωτιά και γελούσε – Σοκαριστικό βίντεο
- Συγκλονιστική μαρτυρία συνεπιβάτη της Λόρας: Έκανε νοήματα με έναν νεαρό, της είπε πού έχει την εξουσιοδότηση για να πετάξει
- ΕΕ: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία με πλήρη απαγόρευση θαλάσσιων υπηρεσιών πετρελαίου