Αιγάλεω: Συνελήφθη οδηγός σχολικού που έκανε χρήση ναρκωτικών λίγο πριν τη μεταφορά μαθητών

Έναν 48χρονο, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός σχολικού λεωφορείου και έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών λίγο πριν επιβιβαστεί σε αυτό για την πραγματοποίηση μεταφοράς ανήλικων μαθητών, συνέλαβε η Ελληνική Αστυνομία.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης και ενδελεχούς διερεύνησης πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, σχετικά με τη δράση ημεδαπού που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων με τη χρήση οχήματος, κατέστη δυνατός, μέσω συστηματικής ανάλυσης, διασταύρωσης και εξακρίβωσης πληροφοριακών στοιχείων, ο εντοπισμός του κατηγορουμένου και η σύλληψη του μεσημβρινές ώρες της 19-3-2026, έξω από την οικία του στη περιοχή του Αιγάλεω.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, αποκαλύφθηκε πλήρως οργανωμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα (θερμικούς λαμπτήρες, συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας και φίλτρα ενεργού άνθρακα), γεγονός που καταδεικνύει επαγγελματική και συστηματική δραστηριότητα.

Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο γεωπονικής καλλιέργειας κάνναβης αποτελούμενο από θερμικό λαμπτήρα,

17 ηλεκτρονικούς μετρητές ώρας, θερμοκρασίας και υγρασίας και σύστημα φίλτρου ενεργού άνθρακα,

5 δενδρύλλια κάνναβης,

14 κλώνοι κάνναβης,

1 κιλό και 550 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

65,2 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

8 γραμμάρια κοκαΐνης,

αυτοκίνητο με το οποίο διακινούνταν οι παραγόμενες ποσότητες και

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Για την υπόθεση συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για απόπειρα έκθεσης, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα των πράξεών του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.