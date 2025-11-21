MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΚΑΜ: Μεταγωγή κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μεταγωγή κρατουμένων από τις φυλακές Αλικαρνασσού της Κρήτης προς σωφρονιστικά ιδρύματα της ηπειρωτικής Ελλάδας πραγματοποιούν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, όλα ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής όταν κλιμάκια των ΕΚΑΜ εισέβαλαν στις φυλακές χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ακόμη και προς υπηρεσιακούς παράγοντες των φυλακών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στην απομόνωση και παραλαβή πέντε κρατουμένων, οι οποίοι θεωρούνται «υψηλού ρίσκου». Μεταξύ αυτών είναι ένας 45χρονος καταδικασμένος για ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, που απασχόλησε τις Αρχές τον τελευταίο χρόνο και έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε Δήμο του Νομού Ηρακλείου.

Μεταγωγή γίνεται και για δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη αλλά και δύο ακόμη κατηγορούμενους, πρόσωπα με «βαρύ όνομα» στον χάρτη της παραβατικότητας στη Μεσαρά, με καταγωγή από την ίδια ευρύτερη περιοχή των εμπλεκομένων στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια.

Όλοι τους μεταφέρθηκαν αρχικά στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αργότερα, με κομβόι οχημάτων υπό την εποπτεία της ΕΚΑΜ, οδηγήθηκαν στο λιμάνι. Εκεί επιβιβάστηκαν σε πλοίο της γραμμής, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα παραδοθούν σε ειδικά κλιμάκια της ΕΛΑΣ για να μεταφερθούν σε διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Ο λόγος της αιφνιδιαστικής επιχείρησης

Παρότι επίσημη ανακοίνωση δεν έχει εκδοθεί, πηγές αναφέρουν πως η απόφαση για την άμεση μεταγωγή συνδέεται με πρόσφατα συμβάντα που προκάλεσαν ανησυχία στη διοίκηση των φυλακών.

Σε προηγούμενη, αιφνιδιαστική έρευνα στα κελιά κρατουμένων που σχετίζονται με την υπόθεση των Βοριζίων, είχαν εντοπιστεί κινητά τηλέφωνα, φορτιστές και αυτοσχέδια μαχαίρια, γεγονός που φέρεται να είχε σημάνει συναγερμό στις αρχές.

Η απόφαση να μετακινηθούν εκτός Κρήτης φαίνεται πως ελήφθη για λόγους ασφάλειας και αποτροπής περαιτέρω επεισοδίων, καθώς και για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή ή επικοινωνία που θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους εντός του καταστήματος κράτησης.

ΕΚΑΜ Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

