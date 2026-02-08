MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου στην Κόρινθο – Στο νοσοκομείο μετά από επίθεση συνομηλίκων

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Κορίνθου, με θύμα έναν 15χρονο μαθητή, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από ομάδα συνομηλίκων του.

Σύμφωνα με το protinewskorinthias, ο ανήλικος γρονθοκοπήθηκε στο πρόσωπο από παρέα νεαρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί από συγγενικά του πρόσωπα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για τις πρώτες βοήθειες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να ήταν ένα κορίτσι, γεγονός που φαίνεται να πυροδότησε την ένταση μεταξύ των ανηλίκων και να οδήγησε στην επίθεση.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία αναμένεται να διερευνήσει τις ακριβείς συνθήκες και τις ευθύνες όσων εμπλέκονται.

